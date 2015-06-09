القبض على أدمن صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

تلقى اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بخروج مأمورية من الإدارة العامة لمباحث المعلومات والإنترنت، ومباحث مركز القنطرة غرب، لضبط طالب لاتهامه بإدارة عدد من الصفحات المتخصصة فى الغش الإلكترونى، وتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وتم تجهيز مأمورية، ضمت العقيد وائل زكى، رئيس مباحث المصنفات الفنية والآداب، والرائد عمرو الجوهرى، رئيس مباحث القنطرة غرب، وتمكنت القوات من ضبط الطالب "م.م.أ.د.م"، القائم على إدارة صفحات "عبيلو واديلو"، و"شاومينج بيغشش أولى وثانية وثالثة ثانوى"، و"شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، و"شاومينج بيغشش دور ثانى أزهرى وثانوية عامة"، وتم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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