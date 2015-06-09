منظمة "الأونكتاد" تؤكد استعادة مصر دورها الريادى فى أفريقيا بقيادة السيسى

أكد موكيسا كيتوى، سكرتير عام منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استعادة مصر لدورها الريادى والمحورى على صعيد القارة الأفريقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال كيتوى، خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور اليوم بمدينة شرم الشيخ "إن مصر تقوم بدور كبير لتدعيم العلاقات التجارية الإفريقية وتبنى كافة مبادرات الإندماج".

وقال عبد النور، إنه بحث مع سكرتير عام "الأونكتاد" أوجه الدعم الفنى الذى يمكن أن تقدمه منظمة الأونكتاد لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الإستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادى.

ونوه بقرار الحكومة المصرية بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العامل المصرى وزيادة إنتاجيته، خاصة فى ظل التوجه نحو التحول من الاقتصاد القائم على المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفى القائم على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وكانت مدينة شرم الشيخ قد بدأت صباح اليوم فى استقبال الزعماء الافارقة المشاركين فى قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث؛ تمهيدا لتوقيع اتفاقية إطلاق أكبر منطقة تجارة حرة فى القارة الافريقية والناتجة عن اندماج تكتلات (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا).