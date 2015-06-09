وزير الصناعة يطالب باتخاذ موقف إفريقى موحد تجاه مفاوضات"التجارة العالمية"

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة اتخاذ موقف أفريقى موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعى البعد التنموى لجولة الدوحة ويلبى مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة والذى يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى المصغر الذى دعا إليه الوزير وحضره وزراء تجارة الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش فعاليات القمة الثالثة التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ حول اندماج أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا).

وقال عبد النور إنه ولأول مرة سيتم عقد المؤتمر الوزارى للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر المقبل وهو ما يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الإفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية.

وشدد على ضرورة أن يتعين على الدول الإفريقية أعضاء المنظمة اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها فى إطار برنامج عمل ما بعد بالى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال شهر يوليو القادم، خاصة وأن الاجتماع الوزارى المصغر الذى عقد بباريس الأسبوع الماضى، قد أوضح التباين الكبير فى مواقف الدول النامية والدول المتقدمة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الأفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالى للمفاوضات وبرنامج ما بعد بالى، وذلك فى محاولة لتوحيد صوت أفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الأفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة والتى يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذى يلبى مصالح الدول النامية.

ولفت إلى أن هناك إجماعا من كافة الدول الإفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع فى تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقى موحد يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية فى المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.