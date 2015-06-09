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بطلة رقص التجمع:بابا بيشوفلى كليبات كتير بس معرفش ايه إحساسه من الهجوم عليا

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بطلة رقص التجمع:بابا بيشوفلى كليبات كتير بس معرفش ايه إحساسه من الهجوم عليا بطلة رقص التجمع:بابا بيشوفلى كليبات كتير بس معرفش ايه إحساسه من الهجوم عليا
دخلت إسراء عامر، إحدى الفتيات اللاتى ظهرن فى " الرقص داخل حزب التجمع" فى بكاء على الهواء، بسبب الهجوم الشديد التى تعرضت له، قائلة: "أنا شغالة فى مجال الميديا وبابا شافلى كليبات كتير، بس مش عارفة إحساسه ايه دلوقتى وهو بيشوف اللى اتكتب عنى.. بس دا شغلى وأن عملته".

وأضافت إسراء فى حوارها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الثلاثاء، "أنا بتهان بدون وجه حق، ومستغربة من الهجوم الشديد على، وأنا مش هارقص فى أحزاب تانى"، مضيفة: "أنا مقصدش أى إهانة للشاعر الكبير سيد درويش، ولو الفنان إيمان البحر درويش، شايف إنى أخطأت أنا بعتذرلك، رغم إنى لم أقصد الإساءة لسيد درويش".

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مصر 365

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