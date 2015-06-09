نشطاء فيس بوك: تداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية.. والتعليم: مضروبة

تداول نشطاء على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" صورة لامتحان زعموا أنه لمادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" والتى يختبرها طلاب النظام الحديث فى الثانوية العامة غدًا الأربعاء، قائلين "إن أسئلة الامتحان تم تسريبها".

من جانبه، نفى محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله، مؤكدًا أن الامتحان المتداول غير حقيقى وليس له أدنى صلة بالامتحان الموضوع.

وأضاف أن هناك إجراءات مشددة على مراكز توزيع الأسئلة الـ75 على مستوى الجمهورية يستحيل معها فتح أى مظروف أو تسريب أى امتحان، بالإضافة إلى أنها تحت حماية الأمن.



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