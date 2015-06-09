الإفراج عن المبرئين فى قضية "مذبحة بورسعيد" من قسم المناخ

أفرجت مديرية أمن بورسعيد، قبل قليل، عن عشرين متهمًا حصلوا على البراءة فى قضية أحداث "مذبحة بورسعيد"، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة استثنائيًا بأكاديمية الشرطة بالقاهرة قد برأت 20 متهمًا بالقضية، فيما عاقبت 11 آخرين بالإعدام ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد عشر سنوات لـ10 متهمين آخرين، والسجن 5 سنوات لـ12 متهمًا بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال الأمن، ومعاقبة متهم واحد سنة واحدة.

وحضر المبرؤون إلى قسم شرطة المناخ من سجن ترحيلات المستقبل بالإسماعيلية، عصر اليوم، حتى إنهاء الإجراءات مساء.

وكان أهالى المتهمين المدانين فى القضية قد سافروا من مدينة بورسعيد إلى موقع سجن ترحيلات المستقبل بالإسماعيلية لاستقبال المتهمين، قبل إيداعهم السجن وزيارتهم فى زيارة استثائية عقب الحكم.

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استقبال المبرئين خارج القسم



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والد أحد المبرئين يستقبل نجله



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أهالى بورسعيد حرصوا على استقبال العائدين من القضية



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استقبال خارج القسم



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أهالى يقفون خارج القسم فى انتظار المبرئين



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أعضاء من ألتراس المصرى



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لحظة خروج المبرئين من قسم الشرطة