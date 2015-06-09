انطلاق المعرض الإقليمى الثانى لهواة طوابع البريد الخميس المقبل

تنطلق بعد غد الخميس فعاليات المعرض الاقليمى الثانى لهواة طوابع البريد والذى يقام تحت رعاية وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآثار بالتعاون بين جمعية هواة الطوابع والهيئة القومية للبريد. يقام المعرض بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالى بمشاركة العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية وقبرص.

يتزامن المعرض هذا العام مع مرور 150 عام على إنشاء هيئة البريد وستشارك الهيئة بعرض مظاريف إصدار أول يوم لإصدارات الاحتفال بعيد البريد خلال 40 عام و عرض مجموعة من الطوابع ولوحات طوابع بسمات مختلفة ونادرة . يعتبر المعرض فرصة طيبة لهواة الطوابع لممارسة هوايتهم المفضلة وللتعرف على اهم الطوابع التى صدرت خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى اقتناء النادر منها.