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الجزائر تحذر من أفكار التطرف التى تبث عبر الانترنت

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الجزائر تحذر من أفكار التطرف التى تبث عبر الانترنت الجزائر تحذر من أفكار التطرف التى تبث عبر الانترنت
حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى، محمد عيسى، اليوم الثلاثاء، شباب بلاده من الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف التى تبث عبر الإنترنت.

وقال عيسى خلال كلمة ألقاها حول "مكافحة الإرهاب الدولى الجديد" بالعاصمة الجزائرية أن الانترنت "هو أكبر معبر لدخول الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف إلى الجزائر"، مؤكدا أن الجزائر ليست "مفرغة عمومية" لمثل تلك الأفكار.

وأوضح عيسى أن تلك الإيديولوجية والفلسفة الإرهابية هى "صنيعة دوائر تنشط ببعض الدول التى ليست بالضرورة صديقة للجزائر"، دون أن يخوض فى المزيد من التفاصيل.

وحذر الوزير الجزائرى ايضا مما اسماه "التحول السريع لبعض المدارس الخاصة، التى أنشئت من طرف جمعيات ومراكز لتعليم القرآن إلى مدارس لبث عقيدة التطرف".

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن عيسى قوله أن "الإرهاب الجديد يعتمد على تكفير أنظمة الحكم والمجالس المنتخبة وإحباط معنويات المجتمع، مع العمل على إخفاء الانجازات المسجلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
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