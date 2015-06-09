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صندوق النقد الدولي: ارتفاع سعر الدولار يهدد نمو الاقتصاد الأمريكي

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صندوق النقد الدولي: ارتفاع سعر الدولار يهدد نمو الاقتصاد الأمريكي صندوق النقد الدولي: ارتفاع سعر الدولار يهدد نمو الاقتصاد الأمريكي

الدولار

ذكر صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي، أن أحد المخاطر التي يواجهها نمو الاقتصاد الأمريكي هو السعر المرتفع للدولار أمام العملات الأخرى.

وقالت كريستين لاجارد المديرة الإدارية للصندوق “نعتقد أن الأمريكي يزيد عن قيمته الحقيقية بما يخالف تقييمنا السابق، وهذا نتيجة الزيادة المستمر في سعر الدولار بنسبة 13% خلال الأشهر الإثني عشر الماضية مقارنة بالعملات الأخرى”.

وكشف صندوق النقد الدولي عن تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع بالولايات المتحدة خلال عام 2015، يقدر باثنين ونصف% وهو تقدير يقل عما كان متوقعًا من قبل.

وأكدت لاجارد قائله “عدّلنا توقعاتنا بالنمو لتصبح 2.5 في المائة خلال عام 2015، ويعود هذا بشكل كبير إلى العوامل التي أثرت على الربع الأول من العام، ولكن هذه ليست رسالتنا الأساسية، لأننا نعتقد أن هذا أمر ظرفي ولا يشير إلى اتجاه قائم في الاقتصاد الأمريكي.. النقطة الرئيسية التي نؤكد عليها هي أننا مازلنا نعتقد دعائم التوسع المستمر في الاقتصاد مازالت قائمة”.

كما أوضحت لاجارد أن نمو الاقتصاد الأمريكي مازال يواجه المخاطر، ولكنها أشارت إلى عدم تصاعد مؤشرات حدوث التضخم، وقالت إن أمام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وقتًا حتى بداية عام 2016 قبل رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

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