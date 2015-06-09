بالصور.. جلسة صلح بين عائلتين بالسويس تنهى ثأرا استمر عامين بحضور المحافظ

أسدل الستار مساء اليوم على أشهر قضية قتل شاهدها شارع المدينة المنورة بحى الأربعين بالسويس فى منتصف يناير 2013 بعد وفاة شاب بطلق نارى على يد رجل أعمال شهير يعمل فى مجال الأسمنت بالمحافظة.

أقيم سرادق كبير بشارع المدينة المنورة بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس ولواء أركان حرب ممثلا عن قائد الجيش الثالث والمهندس محمد مرسى سكرتير عام المحافظة والدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف، وتم عقد جلسة صلح بين العائلتين بحضور والد الشاب المتوفى محمد رضوان وأسرة رجل الأعمال وقراءة الفاتحة على ذلك، ليعلن بذلك انتهاء الثأر بينهم الذى استمر عامين ونصف، وقام والد المتوفى بالتنازل عن القضية المدنية.

كانت جلسة الصلح بدأت بكلمة على أمين القيادى بحزب الوفد وأحد المساهمين فى هذا الصلح، مؤكدا على ضرورة إنهاء أى خصومة والعفو عند المقدرة، كما تحدث الدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف عن أهمية الصلح وكيفية أن يلتمس المؤمن رضا الله عز وجل بالعفو الجميل.

شارك بالجلسة عدد كبير من القيادات الحزبية بالمحافظة، بالإضافة لمهتمين بالعمل العام ورجال أعمال وأصحاب محالات تجارية ومواطنين بحى الأربعين.

كانت قد قررت محكمة جنايات السويس فى 17 مارس الماضى تأجيل القضية إلى 23 يونيه الحالى لسماع مرافعة المتهم والنطق بالحكم، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهم ورفض طلب بإلغاء قرار التحفظ عليه بضمان محل سكنه والتزام بحضور الجلسات الماضية فى موعدها.



>

المحافظ وسكرتير عام المحافظة بجلسة الصلح



>

جانب من جلسة الصلح



>

أسرة المتوفى ومواطنون بحى الأربعين

حجز قضية رجل أعمال بالسويس قتل شاباً بطلق نارى إلى 23 يونيو للحكم