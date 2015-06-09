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محافظ الفيوم: لحوم الحمير تذهب إلى القاهرة.."احنا مراقبين السوق كويس"

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محافظ الفيوم: لحوم الحمير تذهب إلى القاهرة.."احنا مراقبين السوق كويس" محافظ الفيوم: لحوم الحمير تذهب إلى القاهرة.."احنا مراقبين السوق كويس"

>قال المستشاروائل مكرم، محافظ الفيوم، إن عدد الحمير التى تم ضبطها فى المزراعة التى عثر عليها بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى ويقوم القائمون عليها بذبح الحمير، بلغ عددها 700 حمار، وتابع المحافظ : " العمال قالوا إن اللحمة بتخرج للقاهرة كل يوم فى تمام الساعة السادسة من خلال بعض السيارات.. احنا مراقبين السوق كويس وعندنا حملات تموينية يومية على مدى الــ24 وهذا ما أدى إلى ضبط الواقعة".

وأضاف محافظ الفيوم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى تقدمه الإعلامية إنجى أنور عبر فضائية "ten"، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل حملات على جميع المطاعم والمحلات، لافتاً إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتجرى النيابة العامة تحقيقها الآن للوقوف على ملابسات الواقعة.
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>- تموين الفيوم: 1500 حمار هى الكمية المضبوطة فى مزرعة قبل بيعها للجزارين
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