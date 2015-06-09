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محافظ السويس: الدولة تسعى للقضاء على البطالة

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محافظ السويس: الدولة تسعى للقضاء على البطالة محافظ السويس: الدولة تسعى للقضاء على البطالة

جانب من المؤتمر

قال اللواء العربى السروى محافظ السويس، ان الدولة تبحث عن حلول لتشغيل الشباب من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، وتوفير عدداً من فرص العمل بالقطاع الخاص والاستثمارى.

وأضاف محافظ السويس خلال متابعة اللواء العربى السروى الاختبارات التى تتم لشباب السويس بمقر المجلس المحلى، عصر اليوم الثلاثاء، من خلال الشركة الالمانية لضفائر السيارات، أن الدولة تسعي للقضاء على البطالة.

رافق المحافظ فى جولته المهندس محمد عجمى مدير جهاز تشغيل الشباب فى حضور حمام منصور ممثل الشركة الالمانية الذى يختبر 500 عاملآ وفنيآ من ابناء السويس لأختيارهم للعمل بالشركة بمدينة بدر، وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 11 يونيو الجارى.

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