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أدريانا ليما وجه عطر Decadence من Marc Jacobs

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أدريانا ليما وجه عطر Decadence من Marc Jacobs أدريانا ليما وجه عطر Decadence من Marc Jacobs

الثلاثاء 09-06-2015 17:18

ستكون أدريانا ليما، عارضة أزياء Victoria’s Secret وجه الحملة الإعلانية لعطر Decadence الجديد تماماً من Marc Jacobs الجديد تماماً والذي يتوقّع إطلاقها في نوفمبر هذا العام. وكما يدلّ عليه إسمه، سيكون عطر Decadence خارج عن المألوف أكثر بقليل بالمقارنة مع عطر Daisy من Marc Jacobs الذي يفيض انتعاشاً وحلاوةً. وستعرض الحملة الجديدة لقطات لليما في الإطار الساحر لغرفة المرأة الخاصّة.
في هذا السياق، تقول لوري سينغر، نائبة رئيس قسم التسويق العالمي في شركة Coty Inc شارحةً: "استلهم العطر من فكرة الفتاة المهذّبة التي تنوي أن تشاغب. إنّه فاخر، فخم، أنيق وراقٍ للغاية، في الوقت الذي يُعدّ عطر Daisy غير رسمي بشكل أكبر، وأكثر غرابة وبساطة. ممّا لا شكّ فيه أنّ هذا العطر سيرفع من أناقة كافّة عطور دار Marc Jacobs."

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سيدتي