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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية هذا الموسم

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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية هذا الموسم تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية هذا الموسم

أعلن اتحاد كرة القدم المصري جدول مباريات الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي والذي يتبقى فيه للزمالك 9 لقاءات.

وسيخوض الزمالك حتى 13 سبتمبر المقبل 15 مباراة، 9 محلية و6 قارية بسبب مشاركته أيضا في دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم FilGoal.com لزواره مواعيد مباريات الفريق الأبيض المتبقية هذا الموسم.

17 يونيو - الزمالك ودمنهور بالقاهرة في الدوري.

20 يونيو - بتروجيت والزمالك بالسويس في الدوري.

23 يونيو - الزمالك والمقاولون العرب بالقاهرة في الدوري.

أحد أيام 26، 27، 28 يونيو - الزمالك والصفاقسي التونسي بالقاهرة في الكونفدرالية.

2 يوليو - المقاصة والزمالك بالسويس في الدوري.

6 يوليو - الزمالك والإسماعيلي بالقاهرة في الدوري.

أحد أيام 10، 11، 12 يوليو - أورلاندو بايرتس والزمالك بجنوب إفريقيا في الكونفدرالية.

15 يوليو - النصر والزمالك بالقاهرة في الدوري.

21 يوليو - الأهلي والزمالك بملعب لم يتحدد حتى الآن بالدوري.

أحد أيام 24، 25 ،26 يوليو - الزمالك وليوبار الكونجولي بالقاهرة في الكونفدرالية.

29 يوليو - طلائع الجيش والزمالك بالقاهرة في الدوري.

3 أغسطس - الزمالك ووادي دجلة بالقاهرة في الدوري.

أحد أيام 7، 8، 9 أغسطس - ليوبار والزمالك بالكونجو في الكونفدرالية.

أحد أيام 21، 22، 23 أغسطس - الصفاقسي والزمالك بتونس في الكونفدرالية.

أحد أيام 11، 12، 13 سبتمبر - الزمالك وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بالقاهرة في الكونفدرالية.

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