تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية هذا الموسم

أعلن اتحاد كرة القدم المصري جدول مباريات الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي والذي يتبقى فيه للزمالك 9 لقاءات.

وسيخوض الزمالك حتى 13 سبتمبر المقبل 15 مباراة، 9 محلية و6 قارية بسبب مشاركته أيضا في دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم FilGoal.com لزواره مواعيد مباريات الفريق الأبيض المتبقية هذا الموسم.

17 يونيو - الزمالك ودمنهور بالقاهرة في الدوري.

20 يونيو - بتروجيت والزمالك بالسويس في الدوري.

23 يونيو - الزمالك والمقاولون العرب بالقاهرة في الدوري.

أحد أيام 26، 27، 28 يونيو - الزمالك والصفاقسي التونسي بالقاهرة في الكونفدرالية.

2 يوليو - مصر المقاصة والزمالك بالسويس في الدوري.

6 يوليو - الزمالك والإسماعيلي بالقاهرة في الدوري.

أحد أيام 10، 11، 12 يوليو - أورلاندو بايرتس والزمالك بجنوب إفريقيا في الكونفدرالية.

15 يوليو - النصر والزمالك بالقاهرة في الدوري.

21 يوليو - الأهلي والزمالك بملعب لم يتحدد حتى الآن بالدوري.

أحد أيام 24، 25 ،26 يوليو - الزمالك وليوبار الكونجولي بالقاهرة في الكونفدرالية.

29 يوليو - طلائع الجيش والزمالك بالقاهرة في الدوري.

3 أغسطس - الزمالك ووادي دجلة بالقاهرة في الدوري.

أحد أيام 7، 8، 9 أغسطس - ليوبار والزمالك بالكونجو في الكونفدرالية.

أحد أيام 21، 22، 23 أغسطس - الصفاقسي والزمالك بتونس في الكونفدرالية.

أحد أيام 11، 12، 13 سبتمبر - الزمالك وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بالقاهرة في الكونفدرالية.