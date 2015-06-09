مبروك لرئيس الأهلي: أريد فرصة مثل يوسف والبدري

يطلب فتحي مبروك المدير الفني للأهلي فرصة للاستمرار مع الشياطين الحمر أسوة بما حدث مع محمد يوسف وفتحي مبروك.

ويعمل مبروك مع الأهلي منذ رحل عن الفريق المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وبدون عقد.

وقال مبروك عبر قناة الحياة: "لم أوقع علي أي عقود، فلا يوجد مدرب مصري عمل في الأهلي بعقد، لأن الإدارة تحملنا مسؤولية أننا أبناء النادي".

وأضاف اليوم الثلاثاء "لا يفرق معي العقود ولا أفرض شروطي أو أطالب براتب معين، يكفيني فقط حب الجماهير، وشهادتهم بأنني إنسان مخلص في عملي".

وتابع "أتمنى الحصول على فرصة مثل زملائي السابقين محمد يوسف وحسام البدري".

وأتم فتحي مبروك: "أثق أنني سأبني فريقًا جيدًا للأهلي للمستقبل في حالة استمراري".