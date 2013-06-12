الانتهاء من الجسر المعلق حول الكعبة المشرفة قبل رمضان

أكدت مصادر مطّلعة فى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى أن الجسر المعلق حول الكعبة المشرفة لفصل حركة العربات وذوى الاحتياجات الخاصة سيكون جاهزا قبل حلول شهر رمضان، وسوف يساهم فى تخفيف الزحام وزيادة الطاقة الاستيعابية لصحن الطواف، حيث تتضاعف أعداد المعتمرين خلال الشهر الكريم.

وقالت المصادر إنه يجرى تثبيت وتركيب أعمدة ومسار الطواف المعلق الذى سينفذ فى صحن المطاف لفصل حركة العربات وذوى الاحتياجات الخاصة عن الطائفيين، وسيتم إكمال تركيب المسار خلال الثلاثة الأسابيع المقبلة ليكون فى خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل.

ونقلت صحيفة، المدينة السعودية اليوم عن هذه المصادر أن العمل يجرى على قدم وساق فى صحن المطاف لإكمال تركيب الطواف المعلق، حيث يعمل عدد من المختصين والآليات والرافعات فى تثبيت الأعمدة، فيما شوهد من الجانب الآخر العمل يتواصل فى مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف.