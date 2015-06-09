مباحث أسوان تتوصل لقاتل جارته النوبية بهدف سرقة "ذهبها"

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من حل لغز العثور على جثة سيدة نوبية مقتولة داخل منزلها بمركز نصر النوبة، بعد القبض على مرتكب الواقعة جارها، طالب نوبى، بغرض سرقة صاغتها الذهبية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد العثور على جثة سيدة تدعى "هناء خليل أحمد"، 53 سنة، تعمل سكرتيرة بمدرسة العلاقى الابتدائية، والتى تقطن بمفردها فى المنزل، نظرًا لسفر زوجها "رمضان عثمان توفيق"، 60 سنة، للعمل بدولة السعودية.

كلف العميد خالد الشالى، رئيس إدارة البحث الجنائى، العقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط أسوان، بتشكيل فريق بحثى لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية لفريق البحث وجود الجثة مسجاة على ظهرها بمدخل الصالة بالطابق الأول، مرتدية كامل ملابسها بجروح ردية أسفل الشفة من الناحية اليسرى وطعنات ردية بالجبهة من الأمام بالوجه وجروح طعنية، أدت إلى قطع فروة الرأس من الخلف، وتبين وجود بعثرة ببعض محتويات المنزل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة نصر النوبة العمومية، تحت تصرف النيابة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكن ضباط مباحث مركز نصر النوبة بإشراف العقيد إبراهيم صبيح، وكيل فرع البحث بوسط أسوان، والعقيد جودت عبد الجبار، وكيل إدارة البحث الجنائى، والرائد محمود حامد، رئيس مباحث مركز نصر النوبة، وبرئاسة الرائد إبراهيم عطية، والنقيب محمد سلام، والملازم أول شريف رضا، ضباط مباحث مركز نصر النوبة، من الوصول إلى المتهم مرتكب الواقعة، يدعى "شاكر.م.م" 20 سنة، طالب.

واعترف المتهم فى التحقيقات، أن المجنى عليها جارته وتسكن بجوار منزله بقرية قرشه، كلابشة، دائرة مركز نصر لنوبة، واستغل خروج السيدة لعملها صباحًا وتسلل إلى منزلها بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية إلا أن السيدة فاجأته بحضورها إلى المنزل وكشفه أثناء السرقة، مما اضطر المتهم الشاب للاعتداء بالضرب على السيدة فى وجهها ورأسها حتى سقطت على الأرض وفاضت روحها، وأخذ المتهم المسروقات وفر هاربًا.

وتبين أن المسروقات عبارة عن "غوايش وسلاسل وخواتم ذهبية"، بما يعادل نحو 150 جرام ذهب تقريبًا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (844) إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



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المتهم بارتكاب الواقعة



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المسروقات