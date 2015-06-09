حبس عامل ووالدته قتلا زوجته بسبب خلافات عائلية فى القليوبية

أمر عماد شوكت، وكيل نيابة مركز شرطة طوخ، برئاسة سيد الشنوفى مدير النيابة، بحبس عامل ووالدته أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتعدى بالضرب على زوجة الأول حتى لقيت مصرعها داخل منزلهم بمدينة طوخ.

وكان اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بوجود شبهة جنائية فى وفاة "نجلاء.ص" 22 سنة ربة منزل، وذلك بعد ورود تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبى على المتوفاة تبين وجود آثار كدمات بالوجه والخد والرقبة والأذن من الجهة اليمنى.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، كشف ملابسات الجريمة، وبالانتقال تبين للمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث طوخ وجود ذات الإصابات الواردة بالتقرير الطبى، وبسؤال شقيق المتوفاة "أشرف.ص" 29 سنة عامل نظافة اتهم زوج المتوفاة "محمد.م" 30 سنة عامل نظافة بالتسبب فى وفاتها، معللاً ذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وأسفرت التحريات عن قيام والدة زوج المجنى عليها وتدعى "انتصار.م" 55 سنة ربة منزل بالتعدى عليها بالضرب محدثة إصاباتها التى أودت بحياتها، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما لرغبة المجنى عليها ترك منزل العائلة والإقامة بمسكن خاص بها وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بصحتها وأقرت بارتكاب الواقعة مستخدمة فى ذلك قطعة خشبية تعدت بها على المجنى عليها فى حضور نجلها زوج المجنى فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمضمون ما ورد باعترافات والدته.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8120 إدارى مركز طوخ لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق تمهيدا لاحالتهما للمحاكمة.