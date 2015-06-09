بالصور: ليدي غاغا تلتقي الأمير هاري
الثلاثاء 09-06-2015 15:37
التقت النجمة الشهيرة Lady Gaga الأمير Harry المصنّف خامساً في ولاية العرش، في قاعة ألبرت الملكية في لندن.
والتقطت النجمة، التي أشيع مؤخّراً أنها حامل، الصور مع الأمير قبل تقديمها عرضاً غنائياً مميّزاً هدفه جمع التبرّعات لـWellchild، التي تُعنى بالأطفال المرضى وعائلاتهم.
وانضم إلى اللقاء النجم العالمي Elton John الذي حضر الحفل إلى جانب عدد من نجوم العالم.
وغنت Gaga إلى جانب زميلها النجم الكبير Tony Bennett البالغ من العمر 88 عاماً .
يذكر أن الحفل تمّ برعاية الأمير Harry المسؤول عن الجمعية التي تعنى بمساعدة أطفال بريطانيا وتأمين الرعاية الفضلى لهم، مهما كانت حالتهم منذ عام 2007.
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