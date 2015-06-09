كلينت إيستوود يسخر من بروس جينير في حفل Guys Choice

وقد أطلق Clint البالغ من العمر 85 عاماً مزحة انتقدت Bruce، حين قال: "Jim Brown and Caitlyn Somebody..."، بطريقة انتقد فيها تحوّل Bruce من رياضي إلى فتاة.

وقرّرت قناة Spike TV حذف تهكم الممثل والمخرج الأمريكي. ولذلك، لن يرى مشاهدو التلفاز هذه الحادثة عند إذاعة وقائع الاحتفال خلال الأسبوع المقبل في الـ18 من يونيو.