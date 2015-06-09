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كلينت إيستوود يسخر من بروس جينير في حفل Guys Choice

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الثلاثاء 09-06-2015 15:43

استغلّ النجم الشهير Clint Eastwood وجوده على المسرح لتسليم جائزة للمصارع وبطل أفلام الحركة Dwayne 'The Rock' Johnson بمناسبة الاحتفال بتوزيع جوائز Guys Choice لعام 2015 للتهكّم على الرياضي ونجم تلفزيون الواقع Bruce Jenner، بعد تحوّله إلى امرأة واختيار اسم Caitlyn لنفسه.

 

وقد أطلق Clint البالغ من العمر 85 عاماً مزحة انتقدت Bruce، حين قال: "Jim Brown and Caitlyn Somebody..."، بطريقة انتقد فيها تحوّل Bruce من رياضي إلى فتاة.

 

وقرّرت قناة Spike TV حذف تهكم الممثل والمخرج الأمريكي. ولذلك، لن يرى مشاهدو التلفاز هذه الحادثة عند إذاعة وقائع الاحتفال خلال الأسبوع المقبل في الـ18 من يونيو.

 

 

 

 

 

 

 

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