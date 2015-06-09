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أدهم النابلسي ممنوع من دخول لبنان !

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أدهم النابلسي ممنوع من دخول لبنان ! أدهم النابلسي ممنوع من دخول لبنان !

الثلاثاء 09-06-2015 18:33

منعت السلطات اللبنانية نجم برنامج "إكس فاكتور" الأردني أدهم نابلسي من دخول لبنان، بعد ان تمّ إيقافه لمدّة أربع ساعات في مطار بيروت يوم الاثنين، وذلك بعد عودته من زيارة للأراضي الفلسطينية كان أحيا فيها عدّة حفلات فنيّة.
وكتب نابلسي على صفحته الرسميّة على موقع "فيسبوك"، "من4 ساعات الي بمطار بيروت وممنوع دخول لبنان ﻷني زرت فلسطين، وأنا ما عندي أي ختم إسرائيلي عالباسبور، ودخلت فلسطين بتصريح متلي متل أي فنان أجنبي".
وكان نابلسي أقام حفلين في فلسطين واحدة في مدينة رام الله، والحفلة الثانية في مدينة نابلس، وقد حاولت "سيدتي نت" التّواصل مع النابلسي إلا أننّا لم نتمكّن من ذلك.
يشار إلى أنّ أدهم نابلسى أردنى الجنسية من أصل فلسطينىي من مواليد1993 ، كان متسابقاً في برنامج المسابقات الغنائية للهواة "إكس فاكتور"، وقد تمكّن من الوصول الى المراحل النهائية في البرنامج، ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

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سيدتي