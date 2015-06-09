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تخلى عن كسلك قبل رمضان.. ومارس رياضة تساعدك على الصيام

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تخلى عن كسلك قبل رمضان.. ومارس رياضة تساعدك على الصيام تخلى عن كسلك قبل رمضان.. ومارس رياضة تساعدك على الصيام
يظن البعض خطأ أن الرياضة لا تتناسب والصيام، ولذا يبدأ ممارس الرياضة فى التخلي عنها رويدًا مع بداية الصيام، وهو خطأ كبير يحذر منه الأطباء لتأثيره على مرونة الجسم والصحة بشكل عام.

الدكتورة شيماء فتحى، أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أكدت أن الرياضة هى السبب الحقيقى لتحمل الجسم مشقة الصيام، فهى التى تعينه على التأقلم مع حالة عدم تناول الطعام أو المشروبات والمياه، فهى تقوى من أجهزة الجسم وتساعد على تحمل المشقات.

وهنا تنصح شيماء بضرورة الاهتمام بالاستمرار فى ممارساة التمارين الرياضية، سواء للمحترفين أو الأشخاص غير الرياضين، ولكن مع تخفيف حدتها وأحمالها والوقت الذى تستغرقه، كما يقلل عدد مرات ممارساتها يوميًا، تبعًا لنصائح المتابع للرياضى، أو تقليلها بشكل عام لغير الرياضيين.

وتنصح أخصائية السمنة غير الممارس للرياضة بالتخلى التام عن كسله، خاصة مع إقبال أيام الصيام، والبدء فى ممارسة التمارين الرياضية التى تقوى الجسم والأمعاء على تحمل الصيام، والبدء بتمارين خفيفة في المنزل لا تتعدى مدة ممارستها الـ15 دقيقة يوميًا، من تمارين بسيطة غير شاقة، كتمارين البطن والظهر والخصر والجرى والمشى.
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مصر 365

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