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السجن 9 سنوات لمتحولين جنسيًا مارسا الدعارة فى مدينة نصر

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السجن 9 سنوات لمتحولين جنسيًا مارسا الدعارة فى مدينة نصر السجن 9 سنوات لمتحولين جنسيًا مارسا الدعارة فى مدينة نصر

تعبيرية

قضت، محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، بالسجن 9 سنوات شابين متحولين جنسيًا “شيميل” لإتهامهما بممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادي بمدينة نصر.

كانت معلومات وردت للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلي، تفيد بقيام شابين يمتلكان جسدا أنثويا وأعضاء تناسلية ذكرية، بنشر صورهما بملابس نسائية مثيرة على أحد مواقع الجنس على الإنترنت، وإبداء استعدادهما لممارسة الرذيلة مقابل 1500 جنيه للساعة مع راغبي الفجور.

وعقب تحديد أماكن المتهمين والتأكد من المعلومات والتحريات بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تمكن كل من العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب، والمقدمين تامر فاروق ومحمد حلمى وحسن النجار وإيهاب توفيق من مداهمة شقة في مدينة نصر، وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بوضع صور وأرقام هواتفهما على شبكات المواقع الإباحية على الإنترنت وإعلانهما الاستعداد لممارستهما الفجور والجنس الحرام مع راغبي المتعة مقابل 1500 جنيه للساعة الواحدة.

وتم التحفظ على ملابس نسائية ومبالغ مالية وهواتف محمولة وحقن هرومونات الأنوثة وأدوات جنسية، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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