الخطوات الأساسية لاختيار النظارة المناسبة لك

مع اقتراب الرحلات الصيفية نقف في حيرة أمام أشكال النظارات الشمسية وتصاميمها المختلفة، فهل تعلم كل منا النظارة المناسبة لها لتظهر ملامحها بشكل متناسق ولطيف؟

في هذا الموضوع نعرفك على القاعدة الأساسية التي يجب أن تتبعيها عند اختيار أي نظارة سواء كانت شمسية أو طبية لتعرفي التصميم المناسب:

قبل أن تبدئي بعملية البحث عن النظارة المناسبة عليك أن تعرفي شكل وجهك، ولتحددي شكل وجهك بكل سهولة قفي أمام المرآة بعد أن ترفعي شعرك للخلف وارسمي خطاً بالقلم القابل للمسح على حدود وجهك الظاهرة على المرآة، والآن حددي شكل وجهك ضمن التصنيفات المحددة أدناه.

· الدائري

صاحبة الوجه الدائري تحتاج لنظارة مربعة أو مستطيلة، وابحثي عن تصميم يحتوي على زوايا حادة لتناسب شكل وجهك.

· المربع

إن كنت تتمتعين بوجه مربع فستناسبك النظارات ذات التصاميم الدائرية الناعمة لتضفي نعومة على زوايا وجهك.

· الماسي/المعين

تتمتع صاحبة هذا الوجه بعظام خد بارزة ورائعة، وتحتاج لنظارة تظهرها كتصميم Cat Eyes والنظارات البيضاوية، وابتعدي عن النظارات المربعة والكبيرة حتى لا تخفي ملامحك الجذابة .

· القلب

اختاري تصميماً مميزاً كـCat Eyes لتكوني متألقة بإطلالة عصرية رائعة هذا الصيف.

· البيضاوي

صاحبة الوجه البيضاوي هي الأكثر حظاً، وتناسبها أشكال مختلفة وتصاميم متنوعة، لذا يجب أن لا تخشى التجربة، وننصحك باختيار النظارات الكبيرة Oversized حتى تظهر بشكل متناسق مع وجهك، وتجنبي النظارات الصغيرة التي ستظهر وجهك بشكل أكثر طولاً.

- خالفي شكل وجهك، فصاحبة الوجه الدائري يجب أن تبحث عن تصميم مربع بزوايا جميلة، وصاحبة الوجه المربع عليها أن تختار تصميماً دائرياً، هذه هي القاعدة الأساسية التي يجب أن تتبعيها عند اختيار نظاراتك.

أخبرينا أي تصميم يناسب شكل وجهك؟

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