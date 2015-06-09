قفاطين سميرة حدوشي في النرويج

اقتحمت المصممة المغربية الشهيرة سميرة حدوشي النرويج بتقديمها عرضاً للقفطان المغربي في قلب العاصمة أوسلو.

وقدّمت المصممة المغربية قفاطين متنوعة من مجموعاتها المبتكرة خلال التظاهرة الثقافية التي ينظمها المغرب في مركز "بالييت" الذي يعد من بين أبرز المراكز التجارية في أوسلو.

وارتدت القفاطين المغربية نساء من النرويج أظهرن مدى عشق النرويجيات لهذا اللباس الذي اكتشفنه من خلال تصاميم عديدة تنتمي للمناطق المغربية المختلفة.

وأعجبت النساء النرويجيات والحضور من الجالية العربية بهذا البلد الاسكندنافي بالقفطان المغربي، الذي قدمت سميرة حدوشي نماذج منه تتسم بالتجديد وتتلاءم مع روح العصر.

وعرف عرض القفطان المغربي حضور العديد من الفعاليات الثقافية ودبلوماسيين معتمدين بالنرويج وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد الاسكندنافي.

كما حضر العرض عمدة مدينة أوسلو فابيان ستانغ ومدير مركز "بالييت" أويستين أورليين، اللذين عبرا عن افتخارهما باحتضان النرويج لهذا الحدث الثقافي الكبير.

وجاء عرض سميرة في إطار فعاليات التظاهرة الثقافية المغربية الكبرى بالنرويج، التي تقام طيلة شهر يونيو (حزيران) الجاري.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظمها سفارة المملكة بالنرويج بشراكة مع "دار الصانع" ومركز "بالييت" النرويجي، إلى تسليط الضوء على العلاقات الإيجابية للصداقة بين مملكتي المغرب و النرويج.

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