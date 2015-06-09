البرلمان الليبى يستدعى أعضاءه المشاركين بحوار المغرب لدراسة مسودة الحل

قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب الليبى استدعى اليوم، الثلاثاء، أعضاء لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب المشاركة فى حوار الصخيرات بالمغرب، وذلك لدراسة التعديلات الأخيرة على مسودة الأمم المتحدة التى بها العديد من التغيرات الجوهرية، والتى يجب مناقشتها ودراستها من قبل مجلس النواب كى يبدى رأيه فى هذا الخصوص.

وأكد المريمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من طبرق، أن سفر أعضاء مجلس النواب الليبى إلى العاصمة الألمانية برلين، غدًا الأربعاء، لم يتضح بعد المشاركة أو طلب التأجيل.

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