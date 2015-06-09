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الداخلية التونسية : ضبط 575 قميصا واقيا ضد الرصاص بصفاقس

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الداخلية التونسية : ضبط 575 قميصا واقيا ضد الرصاص بصفاقس الداخلية التونسية : ضبط 575 قميصا واقيا ضد الرصاص بصفاقس
تمكنت وحدات الحرس الوطنى التابعة لوزارة الداخلية التونسية من ضبط ضبط سيارة أجرة محملة بـ 575 قميصا واقيا ضد الرصاص من بينها 60 قميصا شبيها للملابس العسكرية بجهة صفاقس الجنوبية.
>وذكر بيان للداخلية التونسية أنه تم حجز المضبوطات وتحرير محاضر.

وقالت الداخلية إنه تم ضبط بضائع مهربة أخرى محملة داخل سيارة بجهة مطماطة الجديدة ، ومنطقة النفاتية ببن قردان من ولاية مدنين.
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