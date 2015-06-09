الرئيس السيسى يفتتح غدا قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة التى تضم السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "الكوميسا"، وتجمع اتحاد شرق أفريقيا، وتجمع تنمية الجنوب الأفريقى "السادك".

يشارك فى هذه القمة 25 دولة من التكتلات الثلاث هى: مصر وإثيوبيا واريتريا وكينيا ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشل والسودان وجيبوتي وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وأنجولا وجنوب إفريقيا وسوزازيلاند وتنزانيا وموزمبيق وبوروندي وجزر القمر والكونجو الديمقراطية ومدغشقر، ويبلغ تعداد سكانها 625 مليون نسمة بما يمثل 57% من إجمالى عدد سكان أفريقيا.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، ان القمة ستشهد التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة، والتي تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول التكتلات الثلاث، والعمل على إنشاء سوق واحدة كبيرة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات وتَنَقُل ممثلي مجتمعات الأعمال، وتشجيع التجارة البينية الاقليمية، وتعزيز التكامل الإقليمى والقارى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن استضافة أعمال القمة يعكس حرص مصر على تطبيق سياسة الانفتاح على إفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن كون مصر نقطة ارتكاز لآليات العمل الافريقية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، وكونها بوابة لإفريقيا ومنفذاً لتجارتها مع مختلف دول العالم سواء عبر قناة السويس أو من خلال موانيها وسواحلها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، علاوةً على مشروعات النقل الجاري السعي نحو تنفيذها ومن بينها طريق القاهرة – كيب تاون، وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتعزيز حركة الملاحة النهرية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن انضمام مصر إلى تجمع الكوميسا حقق العديد من المكاسب حيث استطاعات مصر من خلاله مضاعفة حجم صادرتها لدول الكوميسا من 150 مليون دولار إلى 730 مليون دولار، فضلاً عن تمكنها من استيراد عدد من السلع كثيفة الاستهلاك بالنسبة للمستهلك المصري ومن بينها اللحوم والشاى.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس على هامش أعمال القمة بعدد من الزعماء الأفارقة، فضلاً عن رئيس البنك الدولى.