وزارة الصحة: 4 إصابات فى لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

أعلنت غرفة الأزمات بوزارة الصحة تلقيها اليوم، الثلاثاء، بلاغات بوجود 4 حالات إصابة، ولا وفيات، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة، فى بيانٍ لها اليوم، إن مدرسة السنية بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة، شهدت حالة إصابة باشتباه كسر نتيجة تدافع الطلاب، وتورم بكف حالة أخرى بنفس المدرسة، وفى محافظة أسيوط، أصيبت حالة بارتفاع فى درجة الحرارة، أما فى الشرقية أصيبت طالبة بإغماء، وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة خلال البيان، إلى خروج جميع الحالات، فيما عدا حالة واحدة، وهى الطالبة المصابة بالإغماء فى الشرقية، والتى لاتزال تتلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

- طلاب النظام القديم يشيدون بسهولة التفاضل وحساب المثلثات فى امتحانات الثانوية.. الوزارة: 419 طالبا أدوا الامتحان دون غش.. وجسم غريب أمام لجنة بالحوامدية.. وغدا امتحان "الإنجليزى" لطلاب النظام الحديث