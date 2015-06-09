أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الصحة: 4 إصابات فى لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

Google+ Print
وزارة الصحة: 4 إصابات فى لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم وزارة الصحة: 4 إصابات فى لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم
أعلنت غرفة الأزمات بوزارة الصحة تلقيها اليوم، الثلاثاء، بلاغات بوجود 4 حالات إصابة، ولا وفيات، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة، فى بيانٍ لها اليوم، إن مدرسة السنية بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة، شهدت حالة إصابة باشتباه كسر نتيجة تدافع الطلاب، وتورم بكف حالة أخرى بنفس المدرسة، وفى محافظة أسيوط، أصيبت حالة بارتفاع فى درجة الحرارة، أما فى الشرقية أصيبت طالبة بإغماء، وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة خلال البيان، إلى خروج جميع الحالات، فيما عدا حالة واحدة، وهى الطالبة المصابة بالإغماء فى الشرقية، والتى لاتزال تتلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى.


>- طلاب النظام القديم يشيدون بسهولة التفاضل وحساب المثلثات فى امتحانات الثانوية.. الوزارة: 419 طالبا أدوا الامتحان دون غش.. وجسم غريب أمام لجنة بالحوامدية.. وغدا امتحان "الإنجليزى" لطلاب النظام الحديث
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365