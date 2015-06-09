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مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة يؤكد: الأسد ليس جزءا من حل الأزمة

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مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة يؤكد: الأسد ليس جزءا من حل الأزمة مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة يؤكد: الأسد ليس جزءا من حل الأزمة
قال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة للحزب الاتحاد الديمقراطى السورى (PYD)، عضو اللجنة التحضيرية بمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، إن المجتمعين أقروا بندًا يقضى بأنه لا مستقبل للنظام السورى الحالى بما فيهم بشار الأسد فى أى عملية سياسية مستقبلية لحل الأزمة.

وأكد سيهانوك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلاف بين المجتمعين حول البند الخاص بمصير الرئيس بشار الأسد، مشيرًا إلى أن رئيس الائتلاف السورى الأسبق أحمد الجربا هدد بالانسحاب من المؤتمر حال عدم وضع بند يؤكد عدم شمولية الأسد فى أى عملية سياسية مستقبلية.


>خلاف بين المعارضة السورية بالقاهرة حول مصير الأسد والجربا يهدد بالانسحاب

التليجراف: مصر تسعى للتأثير على شكل المعارضة التى ستحل بديلا للأسد
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