مواطن لأبو عيطة: عملت إيه للعمال؟.. والوزير السابق: اللى مقدرش عليه مبارك

تعرض كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لموقف محرج أثناء مشاركته فى مؤتمر نظمه أوائل خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق، المستبعدين من تعيينات النيابة، بمقر نقابة الصحفيين، حيث قاطعه أحد الحضور أثناء إلقاء كلمته، وهاجمه قائلا: "كلامك مستفز.. عملت إيه للعمال؟"، فرد أبو عيطة قائلا: "عملت اللى مقدرش مبارك ولا السادات يعمله".

كان أبو عيطة دعا خلال كلمته إلى إقامة دعوى قضائية لوقف هدم مبنى مقر الحزب الوطنى، مشيرًا إلى أن حديث وزير العدل السابق كشف عن الواقع، متابعًا: "أسقطتم رؤوس الأنظمة ولكنكم أبقيتم على الأنظمة"، مناشدًا الرئيس السيسى بالتوقيع على قرارات تعيين المستبعدين.

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