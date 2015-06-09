مؤتمر المستبعدين من النيابة: السنهورى أبو القانون المصرى والده كان "شيال"

نظم عدد من أوائل خريجى كليات الشريعة والقانون والحقوق، المستبعدين من تعيينات النيابة، مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين، لمناقشة قضية غياب العدالة الاجتماعية وعدم استكمال إجراءات تعيينهم.

شارك فى المؤتمر، كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، والكاتب الصحفى سليمان الحكيم.

>وقال عبد الكريم ابو الحسن المتحدث باسم المستبعدين من تعيينات النيابة، إن هذا المؤتمر يعد الخامس ، مضيفا أنهم ليسوا فى مواجهة مع القضاة بل إنهم يبحثون عن حق مشروع.

وأضاف الكاتب الصحفى سليمان الحكيم ،ان ابناء القضاة يتم تعيينهم حتى لو حصلوا على تقدير مقبول لمجرد أن والده قاضى ، متابعا " السنهورى باشا ابو القانون المصرى ابوه كان شيال بجمرك اسكندرية ومصطفى النحاس كان بوسطجى على عجلة ".

ولفت الحكيم خلال كلمة له بالمؤتمر أن مسألة المستبعدين من تعيينات النيابة فى يد الرئيس .وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق " حد فيكم يقيم دعوى قضائية لوقف هدم مبنى مقر الحزب الوطنى ، حد يمنع الهدم لانه لا يوجد اى قيمة لهدم المقر بينما المعنى ينتشر و يزداد و يحكم فى هذا الوطن ، عليه العوض فى احلى سنوات العمر قضيناها فى سجون مبارك ، عليه العوض فى دماء الشهداء و المصابين".

>و أضاف أبو عيطة ، خلال كلمته ، ان حديث وزير العدل السابق كشف عن واقع ، متابعا "اسقطتم رؤوس الانظمة و لكنكم ابقيتم على الانظمة".

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