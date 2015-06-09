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وزير الإسكان: إنهاء مفاوضات المليار دولار مع البنك الدولى منتصف الشهر الجارى

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وزير الإسكان: إنهاء مفاوضات المليار دولار مع البنك الدولى منتصف الشهر الجارى وزير الإسكان: إنهاء مفاوضات المليار دولار مع البنك الدولى منتصف الشهر الجارى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستنتهى من الجلسة الختامية لمفاوضات قرض البنك الدولى، بقيمة مليار دولار، منتصف الشهر الجارى، لبدء تنفيذ مشروع صرف صحى القرى فى الأول من يوليو المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية له أن الوزارة ملتزمة ببدء مشروع أول الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للقرض ستكون بقيمة 500 مليون دولار، وسيتم توجيهها فى 155 قرية فى 3 محافظات وهى الشرقية والبحيرة والدقهلية، ضمن قرى المحافظات الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والذى يعد الخطوة الأولى للخطة القومية لصرف صحى القرى.

وأكد الوزير أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ صرف صحى القرى، عن طريق قرض البنك الدولى، يأتى انعكاسا على الاستقرار الذى تنعم به ، خاصة فى ظل إعلان البنك الدولى من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى فى المشروع القومى لصرف صحى القرى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات.

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مصر 365

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