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وقفة احتجاجية للمستبعدين من تعيينات النيابة على سلالم نقابة الصحفيين

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نظم عدد من أوائل خريجى كليات الشريعة و القانون والحقوق، المستبعدين من تعيينات النيابة، وقفة احتجاجية، مساء اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجا على عدم استكمال إجراءات تعيينهم.

و رفع المشاركون فى الوقفة ،لافتات منها "سيادة الرئيس ..جرة قلم تزيل ما فى صدورنا من الم " " قرار تعيننا معاونين نيابة عامة و الذى يحمل توقيعات ، اعضاء مجلس القضاء الاعلى كاملا متوقف عن تصديق رئيس الجمهورية كاجراء شكلى ".
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

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مصر 365