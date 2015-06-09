"واتس آب اليوم السابع".. حادث مروع بطريق قنا سوهاج الصحراوى ووفاة سيدة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أكد القارئ محمد العمدة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وأخرى ملاكى بطريق قنا– سوهاج الصحراوى.

ونتج عن الحادث، وفاة زوجة سائق السيارة الملاكى وإصابة اثنين، وتوضح الصور انشطار السيارة الملاكى إلى نصفين، نتيجة التصادم بسيارة النقل الثقيل.

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