مصرع شخص وإصابة أخر في تصادم سيارتين بقنا‎

لقى شخص مصرعه وأصيب أخر اليوم ” الثلاثاء” إثر وقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى قنا- الأقصر أمام قرية كوم بلال بمركز نقاده.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارتين، ووجود متوفين ومصابين.

كشفت التحريات وقوع تصادم بين السيارتين رقم 478 ملاكى قنا و 6483 نقل وذلك بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز نقاده مما نتج عنه مصرع المدعو “كريم . ح . أ – 28 سنة” وإصابة المدعو “مصطفى . أ . ع – 28 سنة” وتم نقلهما لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.