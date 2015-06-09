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كارثة بالفيوم: 1500 حمار هى الكمية المضبوطة فى مزرعة قبل بيعها للجزارين

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كارثة بالفيوم: 1500 حمار هى الكمية المضبوطة فى مزرعة قبل بيعها للجزارين كارثة بالفيوم: 1500 حمار هى الكمية المضبوطة فى مزرعة قبل بيعها للجزارين

الحمير المذبوحه

أكد مصطفى القيسى وكيل وزارة بالفيوم، أن إجمالى عدد الحمير التى تم ضبطها 1500 حمار “بين حية ومذبوحة” بالمزرعة التى عثر عليها بطريق القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربى، مشيرًا إلى أنه يتم الآن إحصاء جميع المضبوطات بالمزرعة.

وتعود الواقعة إلى ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تمكنت حملة من مباحث التموين بالفيوم بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط مزرعة بطريق القاهرة – أسيوط الغربى بالقرب من جرزا وفى حدود مركز طامية يقوم صاحبها بتربية “الحمير” ويذبحها ويقوم بتوزيعها على عدد من الجزارين على أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدمى.

وتلقى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم إخطارا من مباحث التموين بأن الحملة تمكنت من ضبط المزرعة ووجد بها قرابة 30 حمارا مذبوحا بالمزرعة، وتم ضبط صاحب المزرعة و8 آخرين، وجار التحقيق معهم والاستعلام عن هويتهم وتوجه مدير أمن الفيوم برفقة قوة من الشرطة إلى مكان المزرعة للتعرف على ملابسات الواقعة.

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