إمكانية علاج اضطراب قلب الجنين بإعطاء الأم أدوية أثناء الحمل

أكدت الدكتورة هالة المرصفاوى أستاذ طب أمراض قلب الأطفال بجامعة المنصورة، ومدير قسطرة القلب بمستشفى الأطفال ومدير برنامج قلب الجنين بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة، أنه يمكن إجراء موجات صوتية على قلب الجنين للسيدات الحوامل واللاتى كان لهن أطفال يعانون من العيوب الخلقية بالقلب أو مرض السكر أو أمراض المناعة أو عمل فحص دورى بالموجات فوق الصوتية، عن طريق أطباء النساء والتوليد، ووجدوا اضطرابا فى ضربات قلب الجنين.

وأشارت أنه لعلاج اضطراب قلب الجنين والذى يسبب فى هبوط فى قلب الجنين بإعطاء أدوية للأم الحامل يصل إلى الجنين ويستعيد النبض الطبيعى وعند وجود اختلاف فى تركيب قلب الجنين يتم المتابعة الدورية وترتيب الولادة فى مستشفى ذى إمكانيات عالية من حيث قلب وجراحة قلب الأطفال، حيث يتم عمل قسطرة قلبية عاجلة أو جراحة قلبية عاجلة والذى يتم فى مستشفى الأطفال .