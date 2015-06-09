لمريض الضغط المنخفض.. احذر الكركديه يعرضك لهبوط الدورة الدموية

الكركديه من المشروبات الشائعة لعلاج مرضى الضغط، وعلى الرغم من أنه مفيد، إلا أنه يمثل ضررا على مرضى الضغط المنخفض.

وفى هذا السياق تقول الدكتورة نايرة شاكر مهنا أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية: إن الكركديه يعد من أخطر المشروبات على مرضى ضغط الدم المنخفض، وذلك لاحتوائه على بعض المواد التى تعمل على انخفاض الدم مما يؤدى إلى هبوط فى الدورة الدموية قد ينتج عنها الوفاة.

لذا توصى نايرة مرضى الضغط المنخفض بعدم تناول الكركديه وتوخى الحذر، ويجب استشارة الطبيب لوصف العلاج الصحيح وتجنب المضاعفات.

وتضيف أنه من الضرورى الابتعاد عن تناول العصائر الصناعية، لأنها تحتوى أيضا على بعض المواد التى تتسبب فى انخفاض ضغط الدم .