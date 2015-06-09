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وصول نائب الرئيس الكيني إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة التكتلات الاقتصادية

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وصول نائب الرئيس الكيني إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة التكتلات الاقتصادية وصول نائب الرئيس الكيني إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة التكتلات الاقتصادية

نائب رئيس كنيا

أفاد “التلفزيون المصري”، منذ قليل، وصول نائب الرئيس الكيني إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة التكتلات الاقتصادية.

ويذكر أن تلك  القمة المقرر عقدها في شرم الشيخ غدًا، ستشارك 25 دولة من التكتلات الثلاث، هي “، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، السودان، جيبوتي، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، ناميبيا، أنجولا، جنوب إفريقيا، سوازيلاند، تنزانيا، موزمبيق، بوروندي، جزر القمر، الكونجو الديمقراطية ومدغشقر”، ويبلغ تعداد سكانها 625 مليون نسمة، بما يمثل 57% من إجمالي عدد سكان إفريقيا.

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