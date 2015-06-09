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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة شهر رمضان

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شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة شهر رمضان شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف بمناسبة شهر رمضان

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

قررالدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، صرف مكافأة شهرًا من أساسي المرتب لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الجامعي وجميع وحدات وكليات الجامعة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد رئيس الجامعة أنه دائما يشارك العاملين بالجامعة بهجتهم بجميع المناسبات السعيدة والأعياد، وأن قرار صرف هذا الشهر تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة خاصة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بالجامعة.

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