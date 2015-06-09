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ضبط 3191 صاروخ وألعاب نارية بحوزة عاطل بأسوان

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ضبط 3191 صاروخ وألعاب نارية بحوزة عاطل بأسوان ضبط 3191 صاروخ وألعاب نارية بحوزة عاطل بأسوان

صورة أرشيفية

مكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من إلقاء القبض علي عاطل وبحوزته كمية من الألعاب النارية بمدينة أسوان .

تلقي اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد خالد الشاذلي رئيس المباحث الجنائية يفيد بنجاح قوة شرطية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم “حجاج نصور – 15 سنة” ومقيم بمنطقة خور عواضة بدائرة قسم ثاني أسوان، وبحيازته عدد 3191 ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

تحرر المحضر رقم “1753″ إداري قسم ثان أسوان لسنة 2015 بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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