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ضبط 291 حالة غش بامتحانات جامعة بني سويف‎

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ضبط 291 حالة غش بامتحانات جامعة بني سويف‎ ضبط 291 حالة غش بامتحانات جامعة بني سويف‎

صورة أرشيفية

أكد أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة.

وأضاف لطفي أن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءا ملحوظا باستثناء بعض حالات الغش، حيث تم ضبط 291 حالة غش في امتحانات كليات الآداب والتربية الرياضية والإعلام والطب البشري والحقوق والتجارة والهندسة والتربية والحاسبات والتمريض والتعليم الصناعي والعلوم منذ بداية امتحانات الترم الثاني.

من ناحيته قال الدكتور أحمد عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط 26 حالة بكلية الآداب بالفرق المتنوعة 7 سبع حالات بكلية التربية الرياضية وحالة واحدة بكلية الإعلام وحالتين بكلية الطب البشري و200 حالة بكلية الحقوق وحالة واحدة بكلية التعليم الصناعي وحالة واحدة بكلية الحاسبات وحالة واحدة بكلية الهندسة وحالة واحدة بكلية التمريض و6 حالات بكلية التربية 42 حالة بكلية التجارة وحالة واحدة بكلية العلاج الطبيعي وحالتين بكلية العلوم.

وكانت وسائل الغش المتبعة هي النقل من ورق خارجي والإخلال بنظام الامتحان واستخدام الهاتف المحمول وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

 

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