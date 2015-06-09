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رسميًا.. خضيرا يوقع ليوفنتوس بعد رحيله من ريال مدريد

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رسميًا.. خضيرا يوقع ليوفنتوس بعد رحيله من ريال مدريد رسميًا.. خضيرا يوقع ليوفنتوس بعد رحيله من ريال مدريد

سامي خضيرا

أعلن يوفنتوس رسميا انضمام اللاعب التونسي الأصل الألماني الجنسية سامي خضيرا لصفوفه بعقد مدته 4 سنوات. في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقده مع ريال مدريد الإسباني نهاية شهر يونيو الحالي، وحصل يوفنتوس على خدماته في صفقة انتقال حر.

وسيخوض صاحب الـ28 عاما تجربته الأولى في الملاعب الإيطالية بعدما قضى خمسة مواسم في الدوري الإسباني مع ريال مدريد. وكان من قبله يلعب في صفوف شتوتجارت الألماني منذ عام 1995، منذ أن كان بعمر 8 سنوات.

وحقق خضيرا لقب الدوري الألماني مع شتوتجارت (موسم 2006-2007)، ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد (موسم 2011-2012). والآن سيطمح للمساهمة بقوة مع البيانكونيري للفوز بلقب الدوري موسم خامس على التوالي بعد أن حصد يوفنتوس هذا الموسم اللقب المحلي للمرة الرابعة على التوالي.

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