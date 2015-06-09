إخلاء سبيل إبراهيم سعيد وزوجته في اتهامهما بالتعدي على مواطن

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بإخلاء سبيل اللاعب السابق إبراهيم سعيد وزوجته بضمان محل إقامتهما على خلفية اتهامهما بالاعتداء على أحد الأشخاص داخل “كافيه” بالزمالك.

وكانت النيابة قد استدعت اللاعب وزوجته لسماع أقوالهما بخصوص الواقعة محل التحقيق.

البداية عندما وقعت مشاجرة بين إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق وزوجته وبين أحد الأشخاص داخل كافيه بالزمالك اعتدى خلالها سعيد عليه بالضرب والسب وإتلاف سيارته.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوجة سعيد طلبت من المجني عليه دفع فاتورة المشروبات الخاصة بالمحل ملكهما، إلا أنه رفض فاتصلت بزوجها الذي حضر واعتدى على المجني عليه بالضرب والسب وحطم سيارته الخاصة.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشىرعي لبيان ما به من إصابات.