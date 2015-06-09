الافراج عن طبيب ايطالى مخطوف فى ليبيا

اعلنت وزارة الخارجية الايطالية الافراج عن طبيب ايطالى اختطف فى ليبيا فى يناير وهو بات الثلاثاء فى طرابلس فى صحة جيدة فى انتظار العودة إلى بلاده.

وأفادت وسائل الاعلام الايطالية أن ايناسيو سكارافيلى (68 عاما) اختطف فى السادس من يناير الماضى على يد مجموعة من الجهاديين مرتبطة بجماعة انصار الشريعة المتطرفة.

والطبيب الايطالى موجود الان فى طرابلس فى انتظار عودته إلى ايطاليا.

وقد تم الافراج عنه بحسب وسائل الاعلام الايطالية قبل اسبوع لكن السلطات الليبية وضعته فى مكان سرى.

وسكارافيلى جراح عظم ذهب قبل عيد الميلاد إلى ليبيا برفقة زملاء له من صقلية لتقديم المساعدة لأحد المستشفيات.

وتشهد ليبيا الغارقة فى الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011 معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسى بين برلمانين يتنازعان السلطة بالإضافة إلى تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية.

وفى البلاد حاليا حكومتان وبرلمانان متنازعان: الاولى فى طرابلس وتخضع لسيطرة ائتلاف فجر ليبيا الذى يضم عددا من المجموعات المسلحة بينها اسلاميون، والثانية فى طبرق بشرق البلاد وتحظى باعتراف المجتمع الدولى.

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