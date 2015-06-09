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“مجلة أوان”.. مشروع تخرج يناقش قضايا الشباب ويحاور المسؤولين‎

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“مجلة أوان”.. مشروع تخرج يناقش قضايا الشباب ويحاور المسؤولين‎ “مجلة أوان”.. مشروع تخرج يناقش قضايا الشباب ويحاور المسؤولين‎

9 يونيو 2015 | 5:48 مساءً

أوان

أجرى طلاب من أكاديمية أخبار اليوم ضمن مشروع تخرجهم “مجلة أوان” حوارات صحفية مع وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ووزير التربية والتعليم محب الرافعي، ووزير البيئة خالد فهمي، تناولوا خلالها بعض القضايا الشبابية والمجتمعية، مثل مشاكل الأمية، وتحديث المناهج، وتطوير مراكز الشباب، ومدى إمكانية استضافة لكأس العالم وتأهيل المنشأت ذات الصلة، كما تبنت المجلة أول حملة للنظافة بالجيزة والتي أشاد بها المهندس ياسر فرج رئيس الوحدة المحلية بمنطقة أرض اللواء التابعة للمحافظة.

وتضمنت المجلة عدد من الموضوعات الشبابية المتنوعة، وقصة أقدم بلياتشو في السيرك القومي، وصناعات الزجاج، وكذلك الإهمال في آثار الدرب الأحمر ومشاكل سرقة المقابر والترميم والتمويل، بالإضافة إلى تحقيق “رحلة إلى عالم الصمت” الذي يناقش مشاكل الصم والبكم، وفي قسمها الفني حاورت الفنان حسين الجسمي، والمايسترو سليم سحاب والفنانة داليا البحيري.

مع ملحق “أوان لايت” الذي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر، من خلال عدة رحلات إلى دهب، وسيوة، ومتحف البيت السيوي، وقلعة شالي، وكهف سنور في بني سويف.

وأكد فريق عمل “أوان” الذي يتكون من محمود سليم، طارق إبراهيم، عبد الرحمن إمام، عمر قوره، محمد همام، علي خالد، عبد الرحمن أنور، هند محمد، فاطمة الشافعي، ، صباح محمد، نهال محمود، وبإشراف من ثناء رستم مدير تحرير آخر ساعة، حرصهم على تقديم المجلة بأسلوب وموضوعات تستهدف فئة الشباب ومشاكله، حيث قال الفريق: دائمًا ما يناقش مشاكل الشباب من هم أكبر سنًا، ولكننا نريد مناقشة مشاكلنا بأنفسنا وسنكون قادرين على الحل حينها”.

 

2015-06-09

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أونا

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