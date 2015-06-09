وزير الداخلية يتفقد الاستعدادات الأمنية بشرم الشيخ قبل “قمة التكتلات الاقتصادية”

قام مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية ظهر اليوم الثلاثاء بتفقد الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية المختلفة لتأمين فعاليات مؤتمر التجمعات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة “الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا” والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ يومي 10، 11 الجاري.

حيث تفقد القوات والخدمات الأمنية بنطاق مطار شرم الشيخ وبمقر انعقاد المؤتمر، وإطلع على عناصر خطط التأمين ومحاور تأمين الوفود المشاركة وخطوط سيرهم ومحال إقامتهم، وقام سيادته بجولة تفقد خلالها نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق مدينة شرم الشيخ.

ووجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءة.

كما قام الوزير خلال الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين الفنادق والمنشآت السياحية، وتفقد إحدى غرف العمليات المتنقلة والتي تتابع محاور تنفيذ خطة التأمين في نطاقها الجغرافي وتربط كافة الخدمات بالصوت والصورة لمتابعة وتقييم خطة التأمين على مستوى مدينة شرم الشيخ.

وأشاد وزير الداخلية بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة وبما شهده من إنضباط فى الأداء الأمني وبالروح المعنوية المرتفعه للقوات، واطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحقق من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

وأكد الوزير أن مدينة شرم الشيخ أصبحت ملتقى للتجمعات العربية والإفريقية والعالمية، وأن ما تنعم به من أمن بجهود أبناء الوطن المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة ترسخ ذلك المفهوم، فأصبحت المدنيه محطه سياحية، وتجمعًا للتكتلات الاقتصادية ومركز انطلاق حقيقي لتحقيق نماء البلاد ورخائها.