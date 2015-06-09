سنجاب يتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المشتركين بسان فرانسيسكو

قال مسؤولون وصحيفة كونترا كوستا تايمز المحلية إن سنجابا تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف مشترك في منطقة سان فرانسيسكو باي يوم الاثنين.

> وذكرت شركة (باسيفيك جاز آند الكتريك) في تغريدة على حسابها على تويتر إن الكهرباء عادت لجميع المشتركين المتضررين من انقطاع الكهرباء الساعة 10:15 مساء لكن الشركة لم تذكر سبب الانقطاع.

وأوضح جيه.دي جويدي المتحدث باسم الشركة لصحيفة كونترا كوستا تايمز إن الكهرباء انقطعت عن مدن تقع إلى الشرق من سان فرانسيسكو ومنها بيركلي وأوكلاند ليل الاثنين بعد ان “اصطدم سنجاب بمعدات” في محطة محولات ال سيريتو. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت الشركة على تويتر إن محطة بيركلي اغلقت بضع ساعات يوم الاثنين بسبب الانقطاع.

وتضررت مدن إلى الجنوب من سان فرانسيسكو بسبب انقطاع الكهرباء يوم الاثنين منها سان هوزيه وقال جويدي إن السبب عطل طرأ على الأجهزة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.