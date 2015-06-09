“صحة أسوان” تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن مرض السكر

نظمت اليوم صحة أسوان قافلة طبية فى تخصص أمراض السكر وجراحة الأوعية الدموية، بأبو غلاب بمركز إدفو شمال أسوان، بهدف الكشف المبكر عن مرض السكر وتوفير خدمات الكشف والتشخيص والعلاج المجانى.

شارك فى القافلة ثلاثة أطباء فى تخصصات الباطنة والسكر بجانب طاقم التحاليل الطبية، حيث عقدت القافلة التعاون مع إحدى شركات الأدوية ومع اللجنة القومية للسكر.

وتم مناظرة 70 حالة من أهالى منطقة إدفو قبلى وعمل التحاليل اللازمة وفحص وقياس نسبة السكر بالدم وقياس الضغط، وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان كما تم تحويل حوالى 8 حالات تستدعى العلاج على نفقة الدولة لمستشفى إدفو العام كما اكتشف الأطباء وجود عشرة من المترددين على القافلة إصابتهم بمرض السكر لأول مرة.

وعلى هامش القافلة عقد الأطباء ندوة توعية للأهالى بمرض السكر بهدف التوعية بهذا المرض المزمن ومسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه وكيفية التعايش معه للحد من مضاعفاته السلبية والتعريف بغيبوبة السكر والقدم السكرية والأنظمة الغذائية المتوازنة وضرورة عمل الفحوصات الطبية والكشف المبكر.